Трогательный концерт, выставка и мастер-классы для особенных детей прошли в столице

Фото: Акимат Астаны

Фестиваль "Жүрекпен сезіну" для детей с особыми потребностями прошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Мероприятие посвятили десятилетнему юбилею Кабинета психолого-педагогической коррекции №1.

Это одна из первых государственных организаций, оказывающих поддержку в сфере образования особенным детям. В течение 10 лет помощь в КППК №1 получили около пяти тысяч человек.

По словам заместителя руководителя управления образования Астаны Маржан Каирбаевой, в первые годы работы в КППК №1 занимались всего 45 детей. Спустя десять лет их количество выросло до более тысячи.

"Столичная сеть инклюзивного образования — самая большая в стране. Она увеличивается каждый год, и в этом году к ней прибавятся еще два кабинета психолого-педагогической поддержки. Вместе с тем, родительскую общественность необходимо регулярно информировать о наличии коррекционных организаций в городе. Проведение данного фестиваля позволит продемонстрировать результаты деятельности данных учреждений", — рассказала Маржан Каирбаева.

Стоит отметить, что цель фестиваля – проинформировать как можно больше родителей о возможности реабилитации особенных детей с раннего возраста.

Помимо концерта в рамках мероприятия прошла выставка методических пособий и инновационного оборудования, используемого в коррекционно-развивающем процессе.

Кроме того, для детей с особыми потребностями провели мастер-классы по направлениям: гончарное дело, художественная мастерская, нетрадиционное рисование, аквагрим, арт-терапия, работа с гипсом, тестопластика, квиллинг, оригами.

Отдельную зону заняли национальные игры с использованием асыков и выполнением нейрогимнастических упражнений, способствующих умственному и физическому развитию.

В том числе для всех гостей фестиваля работал мобильный кабинет профессиональной консультативной помощи от специалистов.