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Трогательный дуэт Кайрата Нуртаса с отцом восхитил соцсети

Сегодня, 10:21
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скриншот с видео Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: скриншот с видео

Отец известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса —  Нуртас Айдарбеков поделился видео, где он вместе со своим знаменитым сыном исполняет песню "Сағыныш" под звуки домбры, передаёт BaigeNews.kz.

Видео тёплой семейной встречи Нуртас Айдарбеков опубликовал на своей странице в Instagram.

"Воспользовавшись отсутствием Аяна и Зангара дома, этот парень, у которого у самого четверо детей, пришёл провести время с отцом. Ладно, давайте побалуем его", — написал отец певца.

 
 
 
 
 
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Публикация от Айдарбеков Нуртас (@aidarbekov_nurtas)

Поклонники Кайрата Нуртаса тут же отметили красоту голоса своего кумира без фонограммы.

"Эта песня для тех, кто говорит, что у Кайрата нет голоса", — написала одна из подписчиц.

"Обожаю Кайроша. Мне кажется, у него такое доброе сердце, и чистая душа",  — отметила другая.

"Кайрат — это наша легенда", — заявили поклонницы.

 

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