Трогательный дуэт Кайрата Нуртаса с отцом восхитил соцсети
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Отец известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса — Нуртас Айдарбеков поделился видео, где он вместе со своим знаменитым сыном исполняет песню "Сағыныш" под звуки домбры, передаёт BaigeNews.kz.
Видео тёплой семейной встречи Нуртас Айдарбеков опубликовал на своей странице в Instagram.
"Воспользовавшись отсутствием Аяна и Зангара дома, этот парень, у которого у самого четверо детей, пришёл провести время с отцом. Ладно, давайте побалуем его", — написал отец певца.
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Поклонники Кайрата Нуртаса тут же отметили красоту голоса своего кумира без фонограммы.
"Эта песня для тех, кто говорит, что у Кайрата нет голоса", — написала одна из подписчиц.
"Обожаю Кайроша. Мне кажется, у него такое доброе сердце, и чистая душа", — отметила другая.
"Кайрат — это наша легенда", — заявили поклонницы.
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