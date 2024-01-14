Трогательный дуэт Кайрата Нуртаса с отцом восхитил соцсети

Отец известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса — Нуртас Айдарбеков поделился видео, где он вместе со своим знаменитым сыном исполняет песню "Сағыныш" под звуки домбры, передаёт BaigeNews.kz.

Видео тёплой семейной встречи Нуртас Айдарбеков опубликовал на своей странице в Instagram.

"Воспользовавшись отсутствием Аяна и Зангара дома, этот парень, у которого у самого четверо детей, пришёл провести время с отцом. Ладно, давайте побалуем его", — написал отец певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айдарбеков Нуртас (@aidarbekov_nurtas)

Поклонники Кайрата Нуртаса тут же отметили красоту голоса своего кумира без фонограммы.

"Эта песня для тех, кто говорит, что у Кайрата нет голоса", — написала одна из подписчиц.

"Обожаю Кайроша. Мне кажется, у него такое доброе сердце, и чистая душа", — отметила другая.

"Кайрат — это наша легенда", — заявили поклонницы.