В пресс-службе Президента РК опубликовали трогательное видео с поздравлениями с праздником Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, ранее с праздником весны и обновления казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В своей речи в выставочном центре "Expo" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты развития страны. Глава государства подчеркнул, что главной задачей страны в нынешних реалиях остаётся укрепление стабильности общества.

Наурыз мейрамы – один из самых древних и значимых праздников, отмечаемых в Казахстане и во многих странах Востока. Он символизирует приход весны, обновление природы и торжество добра. В последние годы в стране активно развивается концепция Наурызнама – традиция отмечать праздник не один день, а целую декаду, наполненную культурными, спортивными и благотворительными мероприятиями.

Название "Наурыз" происходит из персидского языка и переводится как "новый день". История праздника насчитывает более 5000 лет. Он берет свое начало у древних народов Междуречья, Персии и Центральной Азии. В древности этот день символизировал пробуждение природы, борьбу света и тьмы, а также равенство дня и ночи. В Казахстане Наурыз всегда имел особое значение. В кочевых традициях он считался началом нового года, временем примирения и добрых дел. Люди собирались вместе, устраивали праздники, угощали друг друга и желали счастья. В советский период Наурыз был запрещен, но после обретения независимости Казахстана праздник возродился и получил статус государственного.

Наурыз – это не просто дата в календаре, а целый комплекс традиций, передаваемых из поколения в поколение. Перед праздником принято убирать дом, избавляться от старых вещей и начинать новую жизнь с чистого листа. Важно помириться с теми, с кем были разногласия, и проявлять милосердие. Центральное место в праздничном угощении занимает Наурыз коже – блюдо, приготовленное из семи ингредиентов, символизирующих благополучие. По всей стране устанавливаются юрты, где гостей угощают традиционными блюдами и знакомят с культурой казахского народа. Проходят национальные игры, такие как казакша курес, байга, асык ату и тогыз кумалак.

В каждом регионе Казахстана празднование Наурыза сопровождается грандиозными мероприятиями. В Астане, Алматы и Шымкенте устанавливаются сцены с выступлениями артистов, организуются фестивали казахской культуры, площади украшаются юртами. В селах проводятся традиционные праздники с песнями, танцами и национальными угощениями.

Наурыз – это праздник, который объединяет казахстанцев независимо от возраста, национальности и вероисповедания. Он напоминает о важности гармонии с природой, уважения друг к другу и добрых дел.

Фото: Акорда