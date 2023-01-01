Трогательным видео спасения котёнка в Жезказгане поделились пожарные

Фото: ДЧС области Улытау

В области Улытау пожарные сделали новогодний подарок жителям дома на бульваре Гарышкерлер в Жезказгане — спасли котёнка, который сам не смог слезть с дерева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, спасать малыша по вызову отправились пятеро сотрудников СПЧ-1 и СПиАСР Жезказгана и одна единица техники.

"Пожарные установили трёхколенную лестницу на дерево, сняли кошку и передали заявителю. Жители дома выразили благодарности спасателям", — рассказали спасатели.

Жители многоэтажки сердечно поблагодарили пожарных.

"Свершилось чудо перед Новым годом. Представляете, каково было бы вам, если вы стали свидетелем того, как медленно умирает перед вами котёнок? Время морозное, силы животного были на исходе. Этому рыжему счастливчику повезло, что рядом оказались такие добрые люди. Мы, конечно, понимаем что МЧС и пожарная служба — для спасения людей, а не для животных, но всё-таки ребята не остались равнодушны к нашей проблеме", — отметили жители.

Спасённого котёнка, которого назвали Рыжиком, забрала к себе одна из жительниц дома.