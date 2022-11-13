Трогательным видео о спасении щенка поделились сотрудники ЧС в Актобе

Фото: ДЧС Актюбинской области

Щенок упал в колодец глубиной полтора-два метра и актюбинским спасателям пришлось его выручать, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, звонок в службу спасения поступил от жителей жилого комплекса Жанаконыс 2 в районе Астана.

"Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили щенка на глубине полтора-два метра. Малыш был испуган и находился в труднодоступном месте. В результате, спасатели вытащили щенка из скважины", — сообщили в ДЧС.

Сейчас угрозы для жизни щенка нет, добавили спасатели.