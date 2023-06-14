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  • Трогательные кадры спасения лисёнка в сгоревшем лесу в области Абай опубликовали в Сети
t.me/abainewskz Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52
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Фото: t.me/abainewskz

Трогательные кадры спасения лисёнка в сгоревшем лесу в области Абай опубликовали в Сети

В Сети появились кадры из сгоревшего леса в области Абай, где спасатели нашли в норке лисёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Видео размещено в Telegram-канале Abai news.

Ранее в Минэкологии сообщили, что на данный момент не имеют конкретных данных о гибели диких животных в результате лесного пожара в области Абай. Полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации возгорания.

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Сегодня, 15:52
399
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