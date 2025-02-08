Фанаты Димаша Кудайбергена из польского фан-клуба, объединившиеся в хоре DiVoices, подготовили трогательный сюрприз по случаю восьмой годовщины фандома Dears. Они исполнили песню "Незабываемый день", написанную казахстанским исполнителем в начале своей карьеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

“Наверняка в момент создания этой мелодии он не мог представить, какое особое значение она приобретет для его поклонников. Ведь для Dears каждый концерт, каждая встреча и совместное путешествие становятся частью большого приключения, полного ярких эмоций и незабываемых воспоминаний”, — делится админ фан-клуба Тереза Какол.

В своем проекте DiVoices объединил голоса фанатов со всего мира. К исполнению "Незабываемого дня" присоединились представители фан-клубов из США, Норвегии, Перу, Швеции, Латвии и Японии. Многие из них уже участвовали в предыдущем проекте хора — "Mahabbat Around the World", демонстрируя, что любовь к музыке Димаша не знает границ.