Трогательное видео прогулки Назым Кызайбай по Парижу попало в Сеть

В Министерстве туризма и спорта поделились трогательным видео прогулки по столице Франции бронзовой призёрки Олимпиады Назым Кызайбай, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как назым с удовольствием здоровается и фотографируется с фанатами в Париже.

"Жители и гости города с особым уважением относятся к олимпийскому призеру и восхищаются её достижениями", — гласит подпись к видео.

Напомним, Назым Кызайбай завоевала для страны бронзовую медаль Олимпиады по боксу. Она дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.