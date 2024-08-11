Трогательное видео прогулки Назым Кызайбай по Парижу попало в Сеть
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
106Фото: Турар Казангапов
В Министерстве туризма и спорта поделились трогательным видео прогулки по столице Франции бронзовой призёрки Олимпиады Назым Кызайбай, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как назым с удовольствием здоровается и фотографируется с фанатами в Париже.
"Жители и гости города с особым уважением относятся к олимпийскому призеру и восхищаются её достижениями", — гласит подпись к видео.
Напомним, Назым Кызайбай завоевала для страны бронзовую медаль Олимпиады по боксу. Она дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.