В Карагандинской области водитель экскаватора стал свидетелем трагичной сцены на трассе: на обочине он заметил щенка с переломом, оставленного кем-то в холодную погоду. Мужчина не смог пройти мимо и сразу остановился, чтобы помочь, передаёт BaigeNews.kz.

Трогательное видео, которое он затем опубликовал в социальных сетях, моментально привлекло внимание пользователей. В нем водитель, поглаживая щенка, говорит:

"Не обижайся, люди даже своих детей оставляют. Но я тебя не брошу, я позабочусь о тебе".

Эта история не закончилась трагически. Водитель экскаватора забрал щенка к себе, пообещав подарить ему тепло, заботу и новый дом.

Пользователи социальных сетей восхитились поступком мужчины, отмечая его большое и доброе сердце, и пожелали удачи в будущем уходе за животным.