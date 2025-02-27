Трогательное видео: Экскаваторщик на трассе спас щенка с переломом
Не прошел мимо.
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В Карагандинской области водитель экскаватора стал свидетелем трагичной сцены на трассе: на обочине он заметил щенка с переломом, оставленного кем-то в холодную погоду. Мужчина не смог пройти мимо и сразу остановился, чтобы помочь, передаёт BaigeNews.kz.
Трогательное видео, которое он затем опубликовал в социальных сетях, моментально привлекло внимание пользователей. В нем водитель, поглаживая щенка, говорит:
"Не обижайся, люди даже своих детей оставляют. Но я тебя не брошу, я позабочусь о тебе".
Эта история не закончилась трагически. Водитель экскаватора забрал щенка к себе, пообещав подарить ему тепло, заботу и новый дом.
Пользователи социальных сетей восхитились поступком мужчины, отмечая его большое и доброе сердце, и пожелали удачи в будущем уходе за животным.
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