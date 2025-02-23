Трогательное спасение собаки попало на видео в Актобе
Пёс упал в колодец и не смог самостоятельно выбраться.
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
120Фото: скриншот с видео
Провалившемуся в колодец псу пришли на помощь спасатели в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В посёлке Заречный города Актобе пёс упал в колодец. Четвероного беднягу обнаружили прохожие и поспешили вызвать спасателей. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей Оперативно-спасательного отряда, собака была извлечена из колодца и спасена", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, вся спасательная операция заняла не более 15 минут.
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