Актюбинские спасатели поделились трогательным видео операции по вызволению кошки из подвала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в Актобе по улице Есет батыра. В службу "112" поступило сообщение о том, что кошка упала в подвал жилого дома и не может самостоятельно выбраться.