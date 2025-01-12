Трогательное спасение Мурки сняли на видео в Актобе
Кошка британской породы угодила в подвал, а выручать пришлось спасателям.
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
67Фото: МЧС РК
Актюбинские спасатели поделились трогательным видео операции по вызволению кошки из подвала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл в Актобе по улице Есет батыра. В службу "112" поступило сообщение о том, что кошка упала в подвал жилого дома и не может самостоятельно выбраться.
"Сотрудники оперативно-спасательного отряда успешно провели операцию по спасению кошки британской породы по кличке Мурка. Серую любимицу вытащили из заточения и благополучно передали благодарной хозяйке", — говорится в сообщении.