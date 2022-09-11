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Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям
Принц Уильям отдал дань уважения почившей бабушке, написав трогательное сообщение на официальной странице в соцсети. Мужчина поблагодарил Елизавету II за то, что королева всегда была рядом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на starhit.ru.
Уильям признается, он знал, что однажды бабушки не станет, однако так и не смог подготовиться к этому трагическому событию. Мужчина рассказал подписчикам, что Елизавета II была рядом в трудные моменты. В таких ситуациях на ее мудрые советы всегда можно было положиться, за это принц очень благодарен ей.
"В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья приверженность стране, королевствам и содружеству была абсолютной. Я, однако, потерял бабушку. Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни. Я знал, что этот день настанет, но пройдет некоторое время, прежде чем реальность жизни без бабушки станет по-настоящему реальной. Хоть я и буду скорбеть о потере бабушки, я также чувствую невероятную благодарность за то, что всю свою жизнь пользовался ее мудростью и ободрением королевы", — пишет он.
Титулованный наследник рад, что его дети успели побыть рядом со своей известной бабушкой и смогут однажды вспомнить счастливые дни, проведенные вместе. Как-никак девятилетний Джордж, семилетняя Шарлотта и четырехлетний Луи тоже потеряли близкого человека.
"Мои трое детей проводили с ней каникулы и создали воспоминания, которые сохранятся у них на всю жизнь. Моя бабушка, как известно, говорила, что горе — это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы испытаем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве", — продолжил 40-летний принц.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет. Новым королём стал сын Елизаветы — Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III. В субботу этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, после чего Карл III был официально провозглашён монархом.
Уильяму и Кейт были присвоены титулы принца и принцессы Уэльских. Жена королевского внука стала первой женщиной, получившей такое звание после Дианы. Однако по стопам предшественницы идти не собирается и хочет "проложить свой собственный путь".
После смерти Елизаветы II королевские собаки породы корги найдут новый дом. Во время ее правления питомцам предоставляли отдельную комнату. Их простыни ежедневно стирались и вкладывались в постели.
Избалованные щенки ели изысканные свежеприготовленные блюда, в том числе кролика и говядину. А на Рождество получали подарки. Пока нет окончательного решения, с кем будут жить животные. Предположительно, их заберут родственники: Эндрю или Беатрис.
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