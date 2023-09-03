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Трое жителей Астаны сгорели во время пожара в частном доме

Сегодня, 11:47
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МЧС РК Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: МЧС РК

Ночью в столице по улице Титова сгорел частный дом. На месте происшествия пожарные обнаружили теле двух мужчин и одной женщины, ещё одного мужчину удалось спасти, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение о пожаре поступило 3 сентября в 1:25 ночи.

"На момент прибытия пожарных подразделении в двухквартирном жилом доме происходило горение на площади 70 квадратных метров. Из горящего дома онеборцы спасли мужчину 1970 года рождения. Во время разведки и тушения пожарные обнаружили тела  двух мужчин: 1983 и 1970годов рождения и женщины  1971 года рождения. Пожар полностью был ликвидирован 02:55 минут", — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня, например, непотушенная сигарета. 

Фото МЧС РК

 

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