Трое жителей Астаны сгорели во время пожара в частном доме

Ночью в столице по улице Титова сгорел частный дом. На месте происшествия пожарные обнаружили теле двух мужчин и одной женщины, ещё одного мужчину удалось спасти, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение о пожаре поступило 3 сентября в 1:25 ночи.

"На момент прибытия пожарных подразделении в двухквартирном жилом доме происходило горение на площади 70 квадратных метров. Из горящего дома онеборцы спасли мужчину 1970 года рождения. Во время разведки и тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин: 1983 и 1970годов рождения и женщины 1971 года рождения. Пожар полностью был ликвидирован 02:55 минут", — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня, например, непотушенная сигарета.

Фото МЧС РК