Трое туристов едва не погибли в горах Алматы

Фото: МЧС РК

Три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева и в это время сошла лавина, одного туриста откинуло лавиной вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, трагедия едва не случилась 1 апреля в 16:35.

"В дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил вызов от оперативного дежурного ДЧС Алматы. На помощь людям незамедлительно отправилась оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве пяти человек. Также на поиски мужчин дополнительно отправлены спасатели Службы спасения города Алматы", — сообщили в МЧС.

Оказалось, что при подъеме по туристическому маршруту мужчину отбросило лавиной от остальных товарищей, дальше идти не может, так как боится спровоцировать сход следующей лавины. Турист пообещал, что будет оставаться на месте и ждать помощи спасателей.

"Сотовая связь у туристов была доступна. В 18 часов 43 минуты спасатели РОСО установили визуальный контакт с пострадавшими, они уже были все вместе и ждали помощи. Спустя 20 минут группа спасателей РОСО совместно со спасателями Службы спасения дошли до туристов и начали спуск пострадавших. В 19:55 часов транспортировка завершилась, туристов спустили до парковки в Бутаковском ущелье. В медицинской помощи мужчины не нуждались", — рассказали в МЧС.

Спасатели МЧС просят туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. При походе в горы необходимо: рассчитывать свои физические возможности, учитывать рекомендации спасательных служб: погодные условия, уровень лавинной опасности, в походе обеспечить себя необходимыми вещами: пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор.