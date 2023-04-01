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МЧС РК Вчера, 23:37
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Вчера, 23:37
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Фото: МЧС РК

Трое туристов едва не погибли в горах Алматы

Три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева и в это время сошла лавина, одного туриста откинуло лавиной вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, трагедия едва не случилась 1 апреля в 16:35.

"В дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил вызов  от оперативного дежурного ДЧС Алматы. На помощь  людям незамедлительно отправилась  оперативная  группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве пяти человек. Также на поиски мужчин дополнительно  отправлены  спасатели Службы спасения города Алматы", — сообщили в МЧС.

Оказалось, что при подъеме по туристическому маршруту мужчину отбросило лавиной  от остальных  товарищей, дальше идти не может, так как боится спровоцировать сход следующей лавины. Турист пообещал, что будет оставаться на месте и ждать помощи спасателей. 

"Сотовая связь у туристов была доступна. В 18  часов 43 минуты  спасатели РОСО установили визуальный контакт с пострадавшими, они уже были все вместе и ждали помощи. Спустя 20 минут группа спасателей РОСО совместно со спасателями Службы спасения дошли до туристов и начали спуск пострадавших. В 19:55 часов транспортировка завершилась, туристов спустили до парковки  в Бутаковском ущелье. В медицинской помощи мужчины  не нуждались", — рассказали в МЧС.

Спасатели МЧС просят туристов, оказавшихся в горах,  соблюдать все меры безопасности. При походе в горы необходимо: рассчитывать свои физические возможности, учитывать рекомендации спасательных служб: погодные условия, уровень лавинной опасности, в походе обеспечить себя необходимыми вещами: пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор.

"Если вам необходима помощь, звоните: 112 или 8(727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС)", — напоминают спасатели.

Видео: t.me/qr_tjm
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Вчера, 23:37
291
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