Трое судей Верховного Суда освобождены от должностей в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали представление Главы государства об освобождении Сембека Баймаханова, Омиртая Ибраева и Улболсын Сулейменовой от должностей судей Верховного Суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представление президента внёс председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Баймаханова Сембека, Ибраева Омиртая и Сулейменовой Улболсын от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Все судьи достигли пенсионного возраста", - сообщил Денис Шипп.

По его словам, все они имеют большой опыт судейской работы от 28 до 37 лет и пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.

"Просим вас поддержать представление Главы государства об освобождении Баймаханова, Ибраева и Сулейменовой от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку", - обратился Денис Шипп к сенаторам.

Депутаты сената единогласно поддержали представление президента, и Сембек Баймаханов, Омиртай Ибраев и Улболсын Сулейменова освобождены от должностей судей Верховного Суда.