Трое пьяных мужчин до смерти избили туркестанца
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В селе Аксукент Туркестанской области трое пьяных мужчин избили молодого человека до смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.
Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим злоумышленники отобрали у погибшего автомобиль и на нём поехали в Шымкент.
Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий.
По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых.
Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области сообщила, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Один из подозреваемых задержан и помещён в изолятор временного содержания. Также возбуждено уголовное дело в отношении лиц, укрывших преступление.
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