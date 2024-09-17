Трое пьяных мужчин до смерти избили туркестанца

В селе Аксукент Туркестанской области трое пьяных мужчин избили молодого человека до смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим злоумышленники отобрали у погибшего автомобиль и на нём поехали в Шымкент.

Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий.

По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых.

Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области сообщила, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один из подозреваемых задержан и помещён в изолятор временного содержания. Также возбуждено уголовное дело в отношении лиц, укрывших преступление.