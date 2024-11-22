Трое полицейских спасли от пожара 20 человек в Кокшетау

В Кокшетау загорелся многоквартирный дом. Спасать людей ещё до приезда пожарных стали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 ноября дежурный ЦОУ сообщил полицейским, что в одном из многоквартирных домов происходит задымление. Незамедлительно к месту происшествия были направлены ближайшие автопатрули и пешие наряды. Первыми к месту прибыли инспекторы службы батальона патрульной полиции Жанибек Шакиров и Куаныш Султаналин, а также боец СОБР Амир Шамелов.

Мгновенно оценив сложную ситуацию и осознавая опасность распространения огня или отравления едким дымом, стражи порядка начали немедленную эвакуацию жильцов", - говорится в сообщении.