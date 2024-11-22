Трое полицейских спасли от пожара 20 человек в Кокшетау
Они экстренно провели их эвакуацию из горящего дома.
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В Кокшетау загорелся многоквартирный дом. Спасать людей ещё до приезда пожарных стали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"21 ноября дежурный ЦОУ сообщил полицейским, что в одном из многоквартирных домов происходит задымление. Незамедлительно к месту происшествия были направлены ближайшие автопатрули и пешие наряды. Первыми к месту прибыли инспекторы службы батальона патрульной полиции Жанибек Шакиров и Куаныш Султаналин, а также боец СОБР Амир Шамелов.
Мгновенно оценив сложную ситуацию и осознавая опасность распространения огня или отравления едким дымом, стражи порядка начали немедленную эвакуацию жильцов", - говорится в сообщении.
Пока пожарный расчет занимался ликвидацией возгорания, полицейские продолжили спасательную операцию, кроме того, силами патрульной полиции были приняты меры по охране общественного порядка на месте происшествия.
"Благодаря отважным и слаженным действиям сотрудников полиции из дома были эвакуированы более 20 человек", - отметили в полиции.
Ранее крупный пожар произошел на рынке в Алматы.
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