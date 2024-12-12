Шокирующий случай произошел в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz. Трех несовершеннолетних подозревают в групповом изнасиловании девочки.

В полиции региона информацию подтвердили.

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование, совершённое группой лиц, в отношении малолетней. Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство", - говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. После этого в соответствии со статьей 300 УПК РК оно будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.