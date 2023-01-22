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рixabay Сегодня, 00:18
202
Сегодня, 00:18
202
Фото: рixabay

Трое подростков издевались над собакой в Аксае

В Аксае трое несовершеннолетних детей жестоко издевались над собакой и снимали происходящее на видео,  передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с издевательством над животным опубликованы в Instagram. На них подростки "резвятся" с псом, швыряя его на снег, прыгают на него и силой удерживают.

"Что творится в Казахстане? Кто вырастит из этих "детей"? Маньяки, убийцы, зоофилы?" - говорится в описании к ролику.

В свою очередь в полиции прокомментировали инцидент.

"Сотрудниками ОП Бурлинского района по данному факту были установлены 3 несовершеннолетних лиц, с ними проведены профилактические беседы, составлены административные протоколы в отношении законных представителей по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей", - заявили в правоохранительных органах.

 

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#собака #насилие #подросток #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:18
202
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