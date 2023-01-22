Трое подростков издевались над собакой в Аксае

Фото: рixabay

В Аксае трое несовершеннолетних детей жестоко издевались над собакой и снимали происходящее на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с издевательством над животным опубликованы в Instagram. На них подростки "резвятся" с псом, швыряя его на снег, прыгают на него и силой удерживают.

"Что творится в Казахстане? Кто вырастит из этих "детей"? Маньяки, убийцы, зоофилы?" - говорится в описании к ролику.

В свою очередь в полиции прокомментировали инцидент.