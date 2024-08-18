Трое парней рисковали жизнями, чтобы спасти щенка в Актау

Щенок по неизвестной причине оказался на балконной плите недостроенного жилого комплекса в 17 микрорайоне Актау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, малыш долго скулил. Люди вызвали спасателей.

Однако ситуация разрешилась до приезда специалистов. Щенка спасли три парня, рискуя собственными жизнями. Животное подняли при помощи веревки и перенесли в безопасное место.

Спасательную операцию сняли на видео.

Помощь прибывших спасателей и полицейских не понадобилась.