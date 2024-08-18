  • 19 Августа, 03:00
  • BAIGENEWS

Трое парней рисковали жизнями, чтобы спасти щенка в Актау

Вчера, 21:54
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 21:54
Вчера, 21:54
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Фото: pixabay.com

Щенок по неизвестной причине оказался на балконной плите недостроенного жилого комплекса в 17 микрорайоне Актау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, малыш долго скулил. Люди вызвали спасателей.

Однако ситуация разрешилась до приезда специалистов. Щенка спасли три парня, рискуя собственными жизнями. Животное подняли при помощи веревки и перенесли в безопасное место.

Спасательную операцию сняли на видео.

Помощь прибывших спасателей и полицейских не понадобилась.

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