В Сети появился шокирующий пост о том, как трое неизвестных устроили расправу над молодым человеком в Степногорске, передаёт BaigeNews.kz. Информация была опубликована в Telegram-канале Jagdai, и сразу привлекла внимание общественности.

Как стало известно, инцидент произошёл в ночь на 12 апреля, когда трое мужчин устроили агрессивное столкновение с парнем. По словам местной жительницы, её сын был избит до потери сознания. После избиения хулиганы оставили его без помощи, не попытались вызвать скорую помощь и просто бросили его в автомобиле.

"Хулиганы были в неадекватном состоянии. Они даже не попытались вызвать скорую. Сейчас мой сын с тяжелыми травмами головы и множественными гематомами находится в больнице. Он не может нормально говорить и адекватно воспринимать происходящее", - рассказала женщина.

Публикация вызвала общественное возмущение. В ответ на запросы СМИ правоохранители областного департамента полиции подтвердили факт нападения, отметив, что дело расследуется.

"Департамент полиции сообщает, что по данному факту ведётся досудебное расследование по ст. 107 ч.1 УК РК(Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Окончательная квалификация будет определена по результатам экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

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