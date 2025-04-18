Полицейские Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении, совершённом с использованием сайта знакомств, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, преступники заманили потерпевшего в одну из квартир города, где применили физическую силу и завладели крупной суммой денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с районными подразделениями задержали троих подозреваемых. Все они дали признательные показания, часть похищенного имущества изъята.

Как отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев, это уже не первый случай, когда преступники используют онлайн-платформы для выманивания жертв.

"Будьте крайне осторожны при знакомствах в интернете. Не соглашайтесь на встречи в незнакомых местах, особенно если вас приглашают в квартиры. Доверчивость в виртуальном пространстве может обернуться реальной угрозой", — подчеркнул Исаев.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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