В Казахстане с наступлением весны участились случаи выпадения детей из окон. Только за пять апрельских дней в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу с тяжелыми травмами поступили трое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

О тревожной тенденции рассказал нейрохирург детской больницы - врач высшей категории Ербол Кенжевалов. Он перечислил многочисленные травмы, которые получили пострадавшие, и призвал родителей усилить бдительность, и лучше присматривать за детьми, а также не скупиться на блокираторы и ограничители окон.

Так, 3 апреля каретой скорой помощи из 19 микрорайона поступила четырехлетняя девочка. Ее срочно госпитализировали в реанимационное отделение, подключили к аппарату ИВЛ. После диагностики экстренно взяли на операцию, которая продлилась два часа. Была произведена трепанация черепа, удаление острой субдуральной гематомы, пластика твердой мозговой оболочки. Сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации в медикаментозном сне, но динамика с улучшением. Клинический диагноз: политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома, отек, дислокация правого полушария головного мозга, травматический шок, перелом костей таза, правого бедра, кома I степени.

6 апреля со станции Мангистау после падения с четвертого этажа поступил пятилетний мальчик. В результате медики диагностировали сочетанную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, перелом со смещением левого бедра.

7 апреля, вечером в больницу на скорой привезли мальчика возрастом 3 года и 7 месяцев. Он также вывалился из окна пятого этажа одного из домов 22 микрорайона. Ребенок не долетел до земли и упал на подоконник третьего этажа. Результатом падения стала закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости справа с переходом в орбитальную кость, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытый перелом правого предплечья средней трети со смещением.

В последних двух случаях дети находятся в сознании, их состояние классифицируется медиками как средней тяжести с благоприятным прогнозом.