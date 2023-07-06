Трое казахстанцев вышли в четвертьфинал юниорского турнира серии ITF

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В столице Ирана проходит второй по счету турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors), Данир Калдыбеков (403 ITF Juniors) и Зангар Нурланулы (637 ITF Juniors) сегодня сыграют свои четвертьфиналы.

В втором раунде соревнования Данир на отказе соперника обыграл Даниила Рыжинкова, Зангар оказался сильнее Чем Кучухусейна из Турции - 6:4, 7:6, а Даниал разгромил еще одного турка Мелиха Анаватана - 6:0, 6:0. В полуфинале этого турнира, но уже в парном разряде, сыграют четыре казахстанца: Жакас Козбак, Зангар Нурланулы, Данир Калдыбеков и Даниал Рахматуллаев.