Стал известен состав участников основных соревнований на Australian Open-2025 в мужском парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

От команды Казахстана по теннису в него вошли три теннисиста: Александр Бублик, Александр Шевченко и Александр Недовесов.

В дуэте выступят Александр Бублик и Александр Шевченко. Александр Недовесов сыграет с Робином Хаассе (Нидерланды).