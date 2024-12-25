  • 25 Декабря, 21:08
  • BAIGENEWS

Трое казахстанцев сыграют в основных соревнованиях Australian Open

Турнир стартует 12 января.

Сегодня, 20:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
102
Фото: olympic.kz

Стал известен состав участников основных соревнований на Australian Open-2025 в мужском парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК. 

От команды Казахстана по теннису в него вошли три теннисиста: Александр Бублик, Александр Шевченко и Александр Недовесов.

В дуэте выступят Александр Бублик и Александр Шевченко. Александр Недовесов сыграет с Робином Хаассе (Нидерланды). 

Самое читаемое

Наверх