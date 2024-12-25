Трое казахстанцев сыграют в основных соревнованиях Australian Open
Турнир стартует 12 января.
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
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Стал известен состав участников основных соревнований на Australian Open-2025 в мужском парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
От команды Казахстана по теннису в него вошли три теннисиста: Александр Бублик, Александр Шевченко и Александр Недовесов.
В дуэте выступят Александр Бублик и Александр Шевченко. Александр Недовесов сыграет с Робином Хаассе (Нидерланды).
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