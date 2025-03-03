  • 3 Марта, 16:49
  • BAIGENEWS

Трое детей жили в вагоне под Конаевым

Ужасные условия их проживания показали в Сети.

Сегодня, 16:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: Кадр видео

Прокуроры нашли семью, которая жила в вагоне в Алматинской области на территории крестьянского хозяйства. Им помогли с жильем в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство", передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время семья размещена в кризисный центр в Конаеве.

В целом проведен обход 12 784 семей, в ходе которых установлена семья в Алатау воспитывающая ребенка с инвалидностью.

Мальчик страдает тяжелым заболеванием (болезнь Краббе, белково-энергетическая недостаточность), однако семья испытывала нехватку средств на его лечение и поддержание достойных условий жизни.

Благодаря совместным усилиям прокуратуры и местных органов власти семье предоставлена продуктовая помощь, поставлено 3 тонны угля. Также организовано медицинское обследование и госпитализация ребенка в Областную детскую клиническую больницу.

За период реализации проекта оказана материальная помощь 911 малоимущим семьям в виде продуктов, угля и зимней одежды детям, проведено медобследование 3 978 детей, из них госпитализировано 164 детей, оформлена адресная социальная помощь 155 нуждающимся семьям, поставлено в очередь на жилье 212 детей, 26 семьям выдано жилье, проведено 126 детских мероприятий.

Работа в данном направлении продолжается.

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