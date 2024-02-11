Трое детей погибли в результате столкновении поезда и легковушки в России

В Российском Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом. В результате пострадали пять человек, трое детей погибли, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "112", авария произошла на регулируемом переезде между Светлоградом и посёлком Благодарный. Автомобиль выехал на пути и состав его снёс.