Трое детей погибли в результате столкновении поезда и легковушки в России
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
152Фото: t.me/ENews112
В Российском Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом. В результате пострадали пять человек, трое детей погибли, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал "112", авария произошла на регулируемом переезде между Светлоградом и посёлком Благодарный. Автомобиль выехал на пути и состав его снёс.
"Пострадали пять человек. Трое детей погибли. Взрослого водителя госпитализировали в районную больницу. Правоохранительные органы разбираются в причинах трагедии", — говорится в сообщении.
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