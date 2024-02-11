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Трое детей погибли в результате столкновении поезда и легковушки в России

Сегодня, 17:52
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t.me/ENews112 Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: t.me/ENews112

В Российском Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом. В результате пострадали пять человек, трое детей погибли, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщает Telegram-канал "112", авария произошла на регулируемом переезде между Светлоградом и посёлком Благодарный. Автомобиль выехал на пути и состав его снёс. 

"Пострадали пять человек. Трое детей погибли. Взрослого водителя госпитализировали в районную больницу. Правоохранительные органы разбираются в причинах трагедии", — говорится в сообщении.

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