Трое детей Павла Дурова приехали во Францию

Загадочная Ирина Болгар вместе с детьми от Павла Дурова появилась в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Voise.

Многодетная мама приехала из Швейцарии. Ирина заявила, что суд запретил Павлу Дурову видеться с дочерью и сыновьями.

Она обнародовала видео, на котором дети запечатлены в поезде.

"Мы часто ездим в Париж на выходные. Всего четыре часа на поезде из Женевы, и мы здесь!" — сообщила Ирина.

В столице Франции семейство остановилось в роскошном отеле "Ритц" в номере, стоимость которого составляет около 6 тысяч евро (более 3 млн тенге) за ночь. Компания погуляла по городу, они побывали на Вандомской площади, продегустировали блюда местной кухни.

Один из блогеров уточнил у Ирины, планирует ли она встречу с Павлом.

"Персональные контакты детей с отцом запрещены судом на данный момент", — ответила Болгар.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram. СМИ писали, что Дуров сейчас находится в отношениях с 24-летней криптокоучем Юлией Вавиловой. Это она была с ним в момент задержания после приземления во Франции на частном джете.

Между тем, основателя Telegram отпустили из французской тюрьмы под залог в размере пяти миллионов евро. Сейчас ему запрещено покидать территорию Франции.