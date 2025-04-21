QazaqGaz Aimaq сообщает, что 19 апреля на пульт аварийно-диспетчерской службы 104 в Таразе поступило сообщение от скорой медицинской помощи о гибели троих детей в Меркенском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Аварийная бригада компании оперативно прибыла на место происшествия.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Погибли трое детей 2017, 2019 и 2021 годов рождения.

"В результате обследования установлено, что в доме использовался отопительный котёл кустарного производства. Дымоход был выведен через стену без надлежащей теплоизоляции и конденсатосборника, вентиляционный канал отсутствовал. Также в доме не было сигнализатора загазованности, договор на техническое обслуживание ВДГО и акт обследования вентиляционных и дымовых каналов отсутствовали", - говорится в сообщении.