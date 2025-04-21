Трое детей насмерть отравились газом: QazaqGaz Aimaq прокомментировал трагедию в Мерке
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QazaqGaz Aimaq сообщает, что 19 апреля на пульт аварийно-диспетчерской службы 104 в Таразе поступило сообщение от скорой медицинской помощи о гибели троих детей в Меркенском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Аварийная бригада компании оперативно прибыла на место происшествия.
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Погибли трое детей 2017, 2019 и 2021 годов рождения.
"В результате обследования установлено, что в доме использовался отопительный котёл кустарного производства. Дымоход был выведен через стену без надлежащей теплоизоляции и конденсатосборника, вентиляционный канал отсутствовал. Также в доме не было сигнализатора загазованности, договор на техническое обслуживание ВДГО и акт обследования вентиляционных и дымовых каналов отсутствовали", - говорится в сообщении.
Газоснабжающая компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газового оборудования. Нарушения требований безопасности могут привести к необратимым последствиям.
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