Трое детей и их дедушка погибли в Костанайской области
Сегодня, 23:24
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Сегодня, 23:24Сегодня, 23:24
42Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Костанайской области от отравления угарным газом погибли трое детей и их дедушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Трагедия произошла 17 ноября около 13:00 в селе Карынсалды Тастинского сельского округа Амангельдинского района.
Погибли дети 2016, 2021, 2022 годов рождения и их дедушка 1957 года рождения.
Отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения были доставлены в больницу города Аркалык.
Сообщается, что семья относится к малообеспеченной. Глава семьи работает пожарным в местной школе.
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