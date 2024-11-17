Трое детей и их дедушка погибли в Костанайской области

В Костанайской области от отравления угарным газом погибли трое детей и их дедушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Трагедия произошла 17 ноября около 13:00 в селе Карынсалды Тастинского сельского округа Амангельдинского района.

Погибли дети 2016, 2021, 2022 годов рождения и их дедушка 1957 года рождения.

Отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения были доставлены в больницу города Аркалык.

Сообщается, что семья относится к малообеспеченной. Глава семьи работает пожарным в местной школе.