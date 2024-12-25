На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.

Для оперативной связи открыты "горячие линии" в Командном центре Астаны и ДЧС Мангистауской области:

8-7172-55-96-21

8-7172-55-96-83

8-7292-31-90-91

В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчётов. В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы.