Трое детей госпитализированы после крушения самолёта в Казахстане
В МЧС РК поделились обновлённой информацией о трагедии.
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Глава МЧС Казахстана прибыл на место крушения самолёта возле Актау. Уточнена некоторая информация о пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.
На телефоны горячей линии поступило 571 обращение.
Распоряжением акимата Тупкараганского района введён режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.
Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС.
В режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.
На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.
Для оперативной связи открыты "горячие линии" в Командном центре Астаны и ДЧС Мангистауской области:
8-7172-55-96-21
8-7172-55-96-83
8-7292-31-90-91
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчётов. В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
Ранее врачи сообщили о состоянии госпитализированных. Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.
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