Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

В Астане на льду дворца "Алау" состоялось открытие VI зимней Спартакиады Казахстана по шорт-треку. В главном соревновании четырёхлетия участвуют 92 спортсмена из 9 областей страны, среди которых и сильнейшие шорт-трекисты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В финале забега на 1500 метров среди женщин победу одержала представительница Акмолинской области Ольга Тихонова с результатом 2:30.306.

Второй к финишу пришла Алина Ажгалиева из Западно-Казахстанской области, её время – 2:30.601.

Бронзовую медаль завоевала Мадина Жанбусинова из Астаны, преодолев дистанцию за 2:30.740.

Призёр зимних юношеских Олимпийских игр Полина Омельчук остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Напомним, Ольга Тихонова ранее представляла Казахстан на IX зимних Азиатских играх, где была знаменосцем национальной сборной.