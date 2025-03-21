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Триумф на льду: Ольга Тихонова стала первой чемпионкой VI зимней Спартакиады Казахстана

В главном соревновании четырёхлетия участвуют 92 спортсмена из 9 областей страны

Сегодня, 15:21
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пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

В Астане на льду дворца "Алау" состоялось открытие VI зимней Спартакиады Казахстана по шорт-треку.  В главном соревновании четырёхлетия участвуют 92 спортсмена из 9 областей страны, среди которых и сильнейшие шорт-трекисты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В финале забега на 1500 метров среди женщин победу одержала представительница Акмолинской области Ольга Тихонова с результатом 2:30.306. 

Второй к финишу пришла Алина Ажгалиева из Западно-Казахстанской области, её время – 2:30.601. 

Бронзовую медаль завоевала Мадина Жанбусинова из Астаны, преодолев дистанцию за 2:30.740. 

Призёр зимних юношеских Олимпийских игр Полина Омельчук остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. 

Напомним, Ольга Тихонова ранее представляла Казахстан на IX зимних Азиатских играх, где была знаменосцем национальной сборной.

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