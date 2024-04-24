Триста "спартанцев" покинули СКО

300 военнослужащих бригад войск Вооружённых сил Казахстана проводили из Северо-Казахстанской области. Солдаты возвращаются в Астану после двухнедельной помощи региону в противопаводковых мероприятиях. Часть из них уже завершили службу в рядах казахстанской армии, но продолжили помогать североказахстанцам в борьбе со стихией, сообщает BaigeNews.kz.

Морозным утром на плацу собрались три сотни солдат. Их торжественно провожали в столичную воинскую часть.

Среди них 19-летний Имран Мамедов, служба которого закончилась неделю назад. Но юный защитник остался на севере страны помогать бороться с паводками.

"Я из Алматы. В городе Петропавловске я впервые. Две недели мы строили дамбы, обороняли частные дома, чтобы вода дальше не протекала. Самому приятно, что мы помогаем людям. Последние дни вода начала падать. Вода уже упала на полтора метра и начала уходить. Я сам уже закончил свою срочную службу. Всё. Теперь мы едем домой", - рассказывает солдат Имран Мамедов.

Ещё у 50 из приехавших военнослужащих на прошлой неделе завершился срок воинской службы. Но солдаты не демобилизовались, а продолжили службу и работали над минимизацией потерь от паводка в регионе.

Прибывшие в регион по поручению президента Казахстана солдаты делились на три группы. В пригородах Петропавловска и самом областном центре они откачивали талую воду, прокладывали траншеи, заготавливали мешкотару и укрепляли дамбы.

"С первых дней начала ЧС в СКО с учётом паводковой ситуации вы были вместе с нами и проводили работу по минимизации паводковой ситуации. Своими руками отводили талые воды, укрепляли дамбы. Вместе с нами боролись с водной стихией. Самое главное мы смогли сохранить жизни людей и минимизировать ущерб от паводка. Не зря в народе вас называют 300 спартанцев. 300 военнослужащих, которые приехали к нам в область и помогали бороться с водной стихией. Сегодня это символ патриотизма, это символ мужества, вашей дисциплины", - цитата из выступления перед солдатами акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.

Руководитель региона поблагодарил солдат за помощь. И отметил, что вскоре на подмогу в область прибудут военнослужащие из города Ушарал Алматинской области.

"Самое главное для нас - восстановление инфраструктур, ущерб которым нанёс паводок: дороги, земельные валы, ремонт квартир, домов, возвращение наших людей в нормальные условия, очистка территорий. Огромное спасибо и поклон вашим матерям, родителям, которые воспитали достойных мужчин, защитников нашей родины. Вы работали в круглосуточном режиме", - добавил аким СКО.

Пятьдесят военнослужащих получили благодарственные грамоты от имени руководства региона. Слова благодарности солдатам выразили и представители комитета солдатских матерей.

"Хочу выразить искренние слова благодарности всем военнослужащим, олицетворяющим мужество, стабильность, защиту. Невзирая на все погодные условия, днём и ночью вы справлялись с поставленной задачей по обеспечению безопасности людей. Ребята, благодарю вас за службу и от имени нашего комитета, и от имени всех мам военнослужащих огромное человеческое спасибо и низкий поклон. Благодарю за службу и верность присяге", - высказалась руководителя филиала комитета солдатских матерей Фарида Баубекова.

Паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 164%, перелив через гребень плотины составляет 3 метра 39 сантиметров. Высота волны за сутки уменьшилась на 17 сантиметров.

"Тем временем уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки повысился на один сантиметр, Новоникольское – на шесть То есть, пик паводка второй волны там уже пройден. Он проходит Петропавловске, где отмечено повышение на 11 сантиметров за сутки. По прогнозам Казгидромета он продолжится до 27-28 апреля. Новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается", - уточнили в пресс-службе ДЧС СКО.

С начала паводка в СКО были подтоплены 3419 домов. На сегодня вода ушла из 196. Остаются эвакуированными 13,6 тысяч человек.

На противопаводковых мероприятиях в регионе задействованы местные спасатели, а также прибывшие силы МЧС из столицы, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытау областей.

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