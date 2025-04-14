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Триллионы под микроскопом: Аудиторы проверили финансовое состояние Нацфонда

Сегодня, 16:01
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pixabay.com Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: pixabay.com

Финансовая отчетность Нацфонда Казахстана за 2024 год прошла независимый аудит, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный банк Казахстана сообщил о завершении внешнего аудита финансовой отчетности Национального фонда РК за 2024 год. 

Согласно заключению аудиторов, отчетность достоверно отражает финансовое положение и деятельность фонда, соответствует международным стандартам финансовой отчетности и внутренней учетной политике.

Ключевые показатели:

  • Чистые активы Национального фонда составили 34,7 трлн тенге;
  • Обязательства по целевым требованиям (Нацфонд – детям) — 349,1 млрд тенге;
  • Поступления от Минфина — 3,8 трлн тенге;
  • Изъятия в республиканский бюджет — 5,6 трлн тенге.

В отчетности также учтены последствия судебного урегулирования спора с компаниями Стати, о котором ранее сообщал Нацбанк.

В результате соглашения активы, ранее арестованные в Швеции, были возвращены под управление НБК, что создаёт условия для дальнейшего роста доходности фонда.

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