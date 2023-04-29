Триллером обернулся матч Бублика против седьмой ракетки мира

Фото: instagram.com/bublik

Казахстанский теннисист Александр Бублик, который занимает 55-е место в рейтинге ATP, встретился с седьмой ракеткой мира, датчанином Хольгером Руне во втором круге "Мастерса" в Мадриде, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик считался явным аутсайдером в данном противостоянии, однако сумел навязать борьбу фавориту и боролся с ним до конца.

Казахстанец разгромно проиграл первый сет — 1:6, но затем сравнял счет по партиям — 6:4.

В решающем, третьем сете, на тай-брейке сильнее все-таки оказался Руне — 7:6 (11:9).

Таким образом, датчанин вышел в третий круг, где сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (35-е место).

Ранее Бублик победил колумбийца Элаи Галана (100-е место) — 7:6, 6:7, 6:4.

Добавим, что призовой фонд турнира в Мадриде составляет 8 796 536 евро.