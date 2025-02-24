Программу 11-классника из Караганды, способную распознавать рукописные цифры, признали лучшей на республиканском конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам, передаёт BaigeNews.kz.

Республиканский этап интеллектуальных соревнований прошёл в Актобе. От Карагандинской области в нём участвовали 16 школьников, представлявших в общей сложности 11 проектов. Один из них удостоился первого места, два – второго.

Победителем стал гимназист Ислам Егинбай. Его программа способна распознавать написанные от руки арабские цифры.

"Мой проект называется "Нейронные сети и машинное обучение". Он представляет собой большую исследовательскую работу. Я изучал математику, лежащую в основе нейронных сетей, и машинное обучение. Сейчас это очень актуальное направление, которое можно применять практически в любой сфере деятельности. Конечно, вначале было сложно, поскольку это выходит далеко за рамки школьной программы, но я справился. И как только понял основу, всё оказалось даже легче, чем думал", – поделился Ислам.

На подготовку проекта у старшеклассника ушло около полугода. Свою жизнь он планирует связать с математикой, и поэтому проделанная работа может оказаться для него большим плюсом при поступлении в вуз и будущем обучении.

Второй на конкурсе стала одиннадцатиклассница из карагандинской специализированной школы-лицея-интерната имени Жамбыла Акзер Алмуханбет. Она защитила научный проект по тригонометрии.

Второе место также присудили совместному проекту карагандинских старшеклассников специализированной школы-лицея "Информационные технологии" Ясмин Сейфуллиной и Рауана Кадырганбека.