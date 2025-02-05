Тридцать человек осудили за пытки в Казахстане в прошлом году
Эксперт рассказал, как следят за соблюдением прав казахстанцев отечественные и зарубежные организации.
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
159Фото: BaigeNews.kz
Чьи права чаще всего нарушаются в Казахстане? В прошлом году свыше 6,5 тысяч человек обратились в уполномоченные органы с такими жалобами. Об их содержании в программе "Важная тема" рассказал исполняющий обязанности руководителя Национального центра по правам человека Анвар Сабиров. С ним журналист BaigeNews.kz обсудил ужесточение наказания за пытки, реакцию международного сообщества на принятие закона о защите женщин и детей, а так же рейтинг свободных стран.
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