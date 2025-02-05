Чьи права чаще всего нарушаются в Казахстане? В прошлом году свыше 6,5 тысяч человек обратились в уполномоченные органы с такими жалобами. Об их содержании в программе "Важная тема" рассказал исполняющий обязанности руководителя Национального центра по правам человека Анвар Сабиров. С ним журналист BaigeNews.kz обсудил ужесточение наказания за пытки, реакцию международного сообщества на принятие закона о защите женщин и детей, а так же рейтинг свободных стран.