  • 7 Марта, 23:56
  • BAIGENEWS

Трибуна со зрителями обрушилась в цирке в Самарской области

Есть пострадавшие.

Сегодня, 23:37
АВТОР
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t.me/samara_proc Сегодня, 23:37
Сегодня, 23:37
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Фото: t.me/samara_proc

В передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области произошло ЧП. Во время представления обрушилась трибуна со зрителями, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что сигнал поступил в 18:05. 

Прибывшие на место спасатели обнаружили обрушение смест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Пострадало пять человек, из них трое - дети. Для обследования их направили в больницу.

Нефтегорская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части зрительских мест в передвижном цирке.

"Организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в надзорном органе.

 

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