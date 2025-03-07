В передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области произошло ЧП. Во время представления обрушилась трибуна со зрителями, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что сигнал поступил в 18:05.

Прибывшие на место спасатели обнаружили обрушение смест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Пострадало пять человек, из них трое - дети. Для обследования их направили в больницу.

Нефтегорская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части зрительских мест в передвижном цирке.