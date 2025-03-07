Трибуна со зрителями обрушилась в цирке в Самарской области
Есть пострадавшие.
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В передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области произошло ЧП. Во время представления обрушилась трибуна со зрителями, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС сообщили, что сигнал поступил в 18:05.
Прибывшие на место спасатели обнаружили обрушение смест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Пострадало пять человек, из них трое - дети. Для обследования их направили в больницу.
Нефтегорская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части зрительских мест в передвижном цирке.
"Организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в надзорном органе.