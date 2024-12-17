Три человека погибли и три пострадали в дорожной аварии в Костанайской области. Жертвами ДТП стали педагоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qostanai media.

Авария произошла днём 16 декабря в 10 километрах от посёлка Герцено Карасуского района на трассе "Костанай-Аулиеколь-Сурган". Столкнулись автомобили марки Volvo и Toyota Alphard.

Водителем большегруза 32-летний мужчина, проживающий в Туркестанской области. За рулём многоместного такси – 42-летний житель села Челгаши.

Три пассажира такси от полученных травм скончались на месте, ещё трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу, откуда отправлены в областные специализированные медучреждения для оказания квалифицированной помощи. Среди пострадавших – 11-летний мальчик, он ехал с мамой. У ребёнка порезы и травмы верхних и нижних конечностей.

Среди погибших - педагоги - 35-летняя учитель русского языка и литературы Заречной школы-лицея Карина Лаврик и педагог-психолог Больше-Чураковской общеобразовательной школы 48-летняя Луиза Ашаева.

"Не передать словами всю боль… Карина Сергеевна работала у нас до 2015 года, а Луиза Леонидовна только два года как поменяла место жительства по семейным обстоятельствам. Ушли из жизни прекрасные женщины. Они были замечательными учителями, грамотными, очень добрыми, пользовались большим авторитетом среди коллег и учеников, они жили работой, горели, были полны затей и желания их воплощать. Страшно осознать… Не верится… Ужасная трагедия", – соболезнуют в учреждении образования села Октябрьское.

Погибшая 22-летняя Алина Абрамова - уроженка села Целинное, также была педагогом. После окончания педколледжа она обучалась заочно в вузе и работала в частной школе с гуманитарным уклоном "Айгерим Ай". Руководитель учреждения образования Куралай Шодорова характеризует Алину исключительно с положительной стороны:

"Это огромная утрата. Наш коллектив в глубокой скорби, это был замечательный человек, отличный педагог. Алина у нас работала всего три года, но столько успела сделать как учитель. Её уважали в коллективе, любили дети и родители. Она как учитель изобразительного искусства могла работать и с детьми, и с родителями, имела способность выявлять талантливых деток и убеждать родителей развивать их дар. Наша Алина – это редкий случай, когда в таком молодом возрасте специалист наделён огромной ответственностью и отличными природными данными. В школе объявлен траур, весь коллектив и родители первоклашек обязательно будут присутствовать на церемонии прощания с этой талантливой и светлой девушкой. Это трагедия для всех нас… Соболезнования родным и близким…"

Все пассажиры направлялись в областной центр после праздничных дней, которые они провели среди родных.

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