Сегодня в легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN состоялся впечатляющий флешмоб: сразу 3000 школьниц синхронно исполнили народный танец Қамажай, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах девушки в национальных костюмах разных цветов танцуют один из самых известных народных танцев Казахстана, символизирующий легкость, изящество и радость.