  • 18 Марта, 18:36
  • BAIGENEWS

Три тысячи школьниц станцевали Қамажай в Астане

Зрелищное видео опубликовали перед Наурызом.

Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Сегодня в легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN состоялся впечатляющий флешмоб: сразу 3000 школьниц синхронно исполнили народный танец Қамажай, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах девушки в национальных костюмах разных цветов танцуют один из самых известных народных танцев Казахстана, символизирующий легкость, изящество и радость.

Видео: t.me/nauryznama

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