Третий благотворительный марафон "Charity Samruk Marathon" провели в Астане. Участие в нем приняли 3 000 бегунов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Участники состязались в 5 возрастных категориях на дистанциях 5 и 10 км.

"Занимаюсь бегом с 2022 года. За это время неоднократно участвовал в любительских забегах на 5, 10 км и полумарафонах. В этом марафоне от "Samruk-Kazyna Trust" участвую уже в третий раз. В этом забеге участвовать вдвойне приятно, потому что сборы идут на помощь детям", - отметил атлет Дмитрий Докучаев.

Организаторами мероприятия выступили акимат Астаны и фонд "Samruk-Kazyna Trust".

Дистанция забега была поделена на несколько зон.

В зоне "Мейірімділік мекені" дети с особыми образовательными потребностями, посещающие кабинеты инклюзии, открытые фондом, провели для участников мастер-класс по посадке цветов. В этой символической акции приняли участие родители с детьми. В общей сложности было посажено 50 цветов.

Мастер-класс показал, как занятия в кабинетах инклюзии способствовали улучшению физического состояния, развитию социальной интеграции детей с особыми потребностями, помогая развивать их навыки общения, ответственности и взаимодействия с окружающим миром.

Каждый желающий мог не только посадить собственный цветок, но и забрать горшочек с собой в качестве живого напоминания о важности благотворительности.

Одним из участников мероприятия стал председатель правления Фонда Нурлан Жакупов.

"Сегодня мы объединяем усилия ради благого дела — сбора средств на открытие новых кабинетов инклюзии для детей с особыми образовательными потребностями. Если в прошлом году участвовало 1200 человек, то сейчас уже около 3 тысяч участников. Это не только сотрудники группы "Самрук-Қазына", но и жители города, бизнесмены, врачи, учителя, спортсмены и наши партнеры. Благодаря вам и поддержке более 50 партнеров мы собрали около 200 миллионов тенге!" – отметил Нурлан Жакупов.

Кроме того, для детей была организована зона "Қазақ ауылы", где они соревновались в асык ату, перетягивании каната, а также играли в бес тас и лянгу.

Все бегуны получили памятные медали, а победители были награждены специальными призами.

Деньги собранные с марафона будут направлены на открытие кабинетов поддержки инклюзии в столичных школах.

После забега состоялась экоакция "Таза Қазақстан". Участники очистили территорию вокруг от мусора.