Три тысячи бегунов из разных стран мира преодолели Astana Marathon 2022

Фото: пресс-служба Astana Marathon 2022

В столице завершился ежегодный Astana Marathon 2022. На забег зарегистрировались около трёх тысяч любителей бега из разных городов Казахстана, а также из Великобритании, США, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Узбекистана, Монголии и других стран, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Astana Marathon 2022, 93 процента участников на дистанции 42.2 километра составили мужчины составили и семь процентов — женщины, на дистанции в 10 километров соотношение мужчин и женщин составило 67 и 33 процента соответственно.

"Самому молодому участнику десятикилометровой дистанции — 16 лет, на марафоне — 18 лет. Самому возрастному участнику на дистанции 10 километров — 72 года, на 42.2 километров — 75 лет. В забеге принял участие аким города Астана Алтай Кульгинов: после того как он поприветствовал марафонцев, сам присоединился к ним на дистанции 10 километров. Среди участников Astana Marathon 2022 также можно было встретить спортсменов, членов беговых клубов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей, известных блогеров", — отмечают организаторы.



Участникам марафона предлагались дистанции 42.2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км в возрасте 16 лет и старше. На каждой пятикилометровой отметке бегунам предоставляли воду. Марафонцам на 42,2 км вдоль маршрута выдавали изотоники, гели и бананы.

В абсолюте среди мужчин лидером стал алматинец Аман Нуркелды, на втором месте — столичный житель Аким Еркебай, на третьем — Дархан Скендир из Алматы.



Среди женщин в абсолюте первое место завоевала Асель Кабылбекова из Астаны, на втором месте — жительница российского Красноярска Анастасия Мажанская, на третьем — Татьяна Молчанова из города Шахтинск Карагандинской области.

В возрастной категории 40-44 лет лидировали житель Шахтинска Владимир Молчанов и астанчанка Асель Итжанова.

В категории 45-49 лет среди мужчин не было равных алматинцу Владиславу Копбосунову, а среди женщин — жительнице Экибастуза Павлодарской области Гульжан Капезовой.

Лидером в категории 50-54 лет стали астанчанин Габит Шаймерденов, победителем среди возрастной группы 55-59 лет стал Турсунгали Алибаев из Алматы.

Первенство в группе 60-64 лет принадлежит жителю села Песчаное Павлодарской области Владиславу Овцынову.

Победителем в возрастной группе 75-79 лет стал Марат Балтабаев.

На дистанции 10 километров среди мужчин в абсолюте победил Вадим Левченков, среди женщин — Айгуль Аржаникова. Оба — жители Петропавловска.

Победители на дистанции 10 километров получили в качестве приза 25 тысяч тенге, лидеры марафонского забега в категории 18–39 лет: 200 тысяч тенге за первое место и билет эконом-класса для любого пункта международного назначения в сети маршрутов "Эйр Астана", за второе место —⠀100 тысяч тенге и клубная карта WordClass на три месяца, за третье место — 50 тысяч тенге и годовая клубная карта Oxy Fit&Gym.

Организатор спортивного мероприятия — компания Astana Marathon Event при поддержке столичного акимата.

Напомним, благотворительные забеги, положившие начало Astana Marathon, проходят в столице с 2009 года. Сегодня Astana Marathon притягивает участников с разным уровнем подготовки. Бегунов со всего мира привлекает ровная трасса, позволяющая с высокой вероятностью улучшить личный рекорд.

С 2009 года организаторы марафона собрали более 39 миллионов тенге для казахстанских благотворительных организаций.

В этом году Astana Marathon 2022 запустил рейтинг "Доска лидеров" — топ-10 самых быстрых казахстанских беговых клубов на марафонской дистанции.

Позиция будет определяться по среднему результату членов клуба на дистанции 42,2 км.

Фото предоставлены пресс-службой Astana Marathon 2022