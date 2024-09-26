Три трупа нашли во время ремонта тепломагистрали в Балхаше
Сегодня, 04:49
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Сегодня, 04:49Сегодня, 04:49
43Фото: pixabay.com
В Балхаше во время замены труб рабочие наткнулись на человеческие останки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "КТК".
"В городе сейчас проводится капитальный ремонт тепломагистрали. На одном из участков коммунальщики и заметили останки человека. Они сразу вызвали полицейских. Позже на том же месте обнаружились еще два трупа", - сообщает телеканал.
Специалисты пришли к выводу, что тела пролежали под землей несколько лет. Полицейские не исключают: всех троих могли убить.
Заведено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время материалы направлены в Караганду на досудебную экспертизу.
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