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УДП РК Сегодня, 07:41
95
Сегодня, 07:41
95
Фото: УДП РК

Три тонны мусора оставили туристы за зиму на озёрах курорта Бурабай

Более трёх тонн мусора собрали за зимний период с акватории озёр Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы государственного национального природного парка "Бурабай" (ГНПП), передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники ГНПП очищают озёра от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушёл под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими", - отмечается в сообщении пресс-службы управления делами президента РК.

Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озёр Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек - инспекторы лесничеств и рыбаки-любители. Они собрали более 35 килограммов бытовых отходов.

В зоне природоохранной ответственности ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них – озёр Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, Катарколь превышает 10,5 тысяч гектаров.

 

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Сегодня, 07:41
95
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