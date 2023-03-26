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Три тонны мусора оставили туристы за зиму на озёрах курорта Бурабай
Более трёх тонн мусора собрали за зимний период с акватории озёр Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы государственного национального природного парка "Бурабай" (ГНПП), передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудники ГНПП очищают озёра от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушёл под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими", - отмечается в сообщении пресс-службы управления делами президента РК.
Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озёр Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек - инспекторы лесничеств и рыбаки-любители. Они собрали более 35 килограммов бытовых отходов.
В зоне природоохранной ответственности ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них – озёр Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, Катарколь превышает 10,5 тысяч гектаров.
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