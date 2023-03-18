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  • Три смерти на трассе: непогода спровоцировала рост ДТП в области Жетысу
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 17:27
84
Сегодня, 17:27
84
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Три смерти на трассе: непогода спровоцировала рост ДТП в области Жетысу

Резкое ухудшение погодных условий спровоцировали ряд ДТП в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Последние две аварии зарегистрированы близ поселка Сагабуен в Аксуском районе области. При выезде из населенного пункта 29-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, опрокинулся с моста. Пострадали два человека. 

"Также на 359 километре автодороги Алматы-Оскемен, у посёлка Сагабуен, произошло столкновение кроссовера Cherry с КамАЗом. На месте происшествия погибли три человека, среди них маленький ребёнок. Еще двух пострадавших госпитализировали с различными травмами в больницу", —  сообщил командир взвода батальона патрульной полиции, капитан Ермек Макашев.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #смерть #смертельное ДТП
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
84
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