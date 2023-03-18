Три смерти на трассе: непогода спровоцировала рост ДТП в области Жетысу

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Резкое ухудшение погодных условий спровоцировали ряд ДТП в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Последние две аварии зарегистрированы близ поселка Сагабуен в Аксуском районе области. При выезде из населенного пункта 29-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, опрокинулся с моста. Пострадали два человека.