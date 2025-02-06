В Шымкенте снесут один из самых крупных развлекательных парков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По решению суда предприниматель должен демонтировать аттракционы и вернуть территории первозданный вид.

Это место обрело печальную известность после трёх смертей. Погибли два студента, которые работали в парке. Также прямо во время катания на аттракционе скончался мужчина. У него случился сердечный приступ. Помимо этого за последние три года в технопарке "Мир фантазий" произошло два крупных пожара: горели фотостудия и детская горка "Ниагара". Следствие установило, что ЧП происходили из-за несоблюдения правил безопасности. Позже оказалось, что парк и вовсе возведён незаконно. Как выяснилось в суде, 14 лет назад на четырёх гектарах должны были построить детский центр. Однако предприниматель решил не усложнять и просто установил аттракционы под открытым небом.

"Акимат города Шымкента обратился в суд с иском о признании договора с бизнесменом недействительным. Специализированный экономический суд и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После чего был подан иск о сносе незаконно возведённых в парке строений за счёт ТОО и восстановлении участка в его первоначальное состояние", – сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды Шымкента Мерлан Керимжанов.

Подробнее о ситуации с данным парком читайте в материале BaigeNews.kz.