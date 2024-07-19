  • 19 Июля, 17:40
  • BAIGENEWS

Три случая холеры зарегистрировали в Казахстане

Сегодня, 16:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
131
Фото: pixabay

В Казахстане зарегистрировано три завозных случая холеры. Об этом сообщила зампредседателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передаёт BaigeNews.kz.

Болезнь завезли в страну туристы из России и Кыргызстана. Они заразились при поездке в Индию.

По словам спикера, во всех случаях санитарной службой проведены протиэпидемиологические и профилактические мероприятия,.

"Было своевременно проведено дезинфицирование воздушного судна, разъяснительная работа с контактными, пассажирами и работниками аэропорта. 594 контактных лиц были лабораторно обследованы, 104 близких контактных прошли антибиотикопрофилактику. Принятые меры позволили нам не допустить заболевание среди контактных лиц", - заверила спикер.

Ранее она сообщила о двух летальных случаях от конго-крымской лихорадки в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх