Три случая холеры зарегистрировали в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано три завозных случая холеры. Об этом сообщила зампредседателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передаёт BaigeNews.kz.

Болезнь завезли в страну туристы из России и Кыргызстана. Они заразились при поездке в Индию.

По словам спикера, во всех случаях санитарной службой проведены протиэпидемиологические и профилактические мероприятия,.

"Было своевременно проведено дезинфицирование воздушного судна, разъяснительная работа с контактными, пассажирами и работниками аэропорта. 594 контактных лиц были лабораторно обследованы, 104 близких контактных прошли антибиотикопрофилактику. Принятые меры позволили нам не допустить заболевание среди контактных лиц", - заверила спикер.

Ранее она сообщила о двух летальных случаях от конго-крымской лихорадки в Казахстане.