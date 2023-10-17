Три школы без лицензии выдавали аттестаты в ЗКО

В нескольких образовательных учреждениях ЗКО выявили коррупционные риски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой ГОРОД.

По информации главы антикоррупционной службы региона Адильхана Сабурова, четыре организации образования работали без лицензии. Это начальная школа "Ынтымак" в Таскалинском районе, общая средняя школа Жамбыл в районе Байтерек", Озерновская общая средняя школа в этом же районе.

Не имея лицензий, школы на протяжении двух лет выдавали аттестаты об основном и общем среднем образовании.

Кроме того, без лицензии работала школа-ясли-детский сад №18 "Комплекс" в Уральске.