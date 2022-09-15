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  • Три сестры организовали ОПГ и торговали людьми на юге Казахстана
polisia.kz Сегодня, 08:40
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Фото: polisia.kz

Три сестры организовали ОПГ и торговали людьми на юге Казахстана

В МВД рассказали подробности широкомасштабной спецоперации "STOP трафик", где полицейскими выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми, и задержали ОПГ из 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В Шымкенте три девушки организовали ОПГ. Вместе с доверенными обманом они вовлекали несовершеннолетних в свой бизнес, заставляя заниматься проституцией. Работала группа в Шымкенте, Туркестане и Таразе. 

По данным полицейских, среди жертв сексуального трафика 14 девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе шесть несовершеннолетних. Предварительная сумма дохода ОПГ, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 миллионов тенге.

Часть членов группы – "вербовщики" занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства, войдя в доверие, вербовали для оказания спекс-услуг. Девушек находили через социальные сети в Караганде, Семее, Атырау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Туркестанской области. Расходы на покупку билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. 

Другие участники группы были "администраторами" и "операторами-кассирами". Они следили за дисциплиной девушек, вели учёт и кассу, принимали "клиентов", которых находили по объявлениям в интернете. Угрозами и шантажём девушек принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты).

"Девушек держали на съёмных квартирах, где подвергали занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Девушки, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили "для знакомства" к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек", - сообщают полицейские.

Всего задержаны 11 человек. Все они находятся сейчас в следственном изоляторе Шымкента. По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них два факта по статье 262 части 1, 2 УК - "Создание и участие в ОПГ", пять по статье 128 УК - "Торговля людьми", пять по статье 134 части 3 УК - "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией", два по статье 308 УК - "Вовлечение в занятие проституцией", три по статье 309 УК - "Притоносодержание и сводничество" и один факт по статье 297 УК РК - "Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". 

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#торговля людьми #торговля детьми #ОПГ
Сегодня, 08:40
27
Журналист
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