Три серебряные медали завоевали казахстанские лучники в Бангкоке
Сборная Казахстана показала отличные результаты.
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
40Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Казахстанские лучники завоевали три серебряные медали на первом этапе КубкаАзии-2025 в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
На первом этапе Asia Cup 2025 сборная Казахстана показала отличные результаты. Серебро в личном зачёте взяла Роксана Юнусова. В командном зачёте в дисциплине "блочный лук среди женщин" серебро Кзахстану принесли Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова. Серебро в команде микс (блочный лук) завоевали Андрей Тютюн и Виктория Лян.
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